В столице проверяют частный жилой сектор для предупреждения пожаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проверяют частный жилой сектор на предмет предупреждения пожаров. Об этом на брифинге сообщил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султан Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в период отопительного сезона в частном секторе столицы», - сказал Еркин Отаргалымулы.

Было отмечено, что за истекший период 2021 года проведено свыше 42 тысяч подворовых обходов с вручением памяток по пожарной безопасности, в ходе которых проинструктировано свыше 55 тысяч человек.

Активно ведется работа по информированию населения в средствах массовой информации. При содействии ТОО «Астана ЕРЦ», на квитанциях об оплате коммунальных услуг размещена памятка по пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в количестве 325 тыс. экземпляров. На противопожарную тематику установлены билборды и баннеры по городу.

В рамках «Месячника по пожарной безопасности» в октябре 2020 года посредством радиоперехвата осуществлена трансляция записи, направленная на профилактику пожаров в отопительный период (2 раза в день). В крупных торговых домах, рынках, объектах с массовым пребыванием людей на постоянной основе транслируются аудио и видеоролики на противопожарную тематику.

«При взаимодействии с городской ассоциацией КСК и районными акиматами проведены совещания с председателями КСК по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Активно используются общедомовые чаты жильцов, родительские чаты в «WhatsApp», посредством которых производится информирование жильцов о мерах пожарной безопасности в быту и профилактике детской шалости с огнем. В учебных заведениях города с учащимися проведены интерактивные уроки и конкурсы на тему «Спичка – цена одной жизни!», - добавил Еркин Отаргалымулы.



