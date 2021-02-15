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    17:22, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    В столице проверят использование горожанами льготных проездных карт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь маслихата города Нур-Султанa Ерлан Каналимов поручил провести анализ использования социально-уязвимыми слоями населения льготных проездных карточек в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас около 120 тысяч человек, которые пользуются льготным проездом по городу. Я все-таки просил бы провести анализ по валидации, потому что многие у нас на учете состоят в городе как социально-уязвимые слои населения, но многие не пользуются общественным транспортом. В связи с этим я просил бы анализ сделать и оплачивать по факту, потому что это бюджетные деньги. Если люди не пользуются, то зачем им карточки пополнять и оплачивать?» - сказал Ерлан Каналимов, выступая на заседании постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития городского маслихата.

    В свою очередь исполняющий обязанности руководителя управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Илья Скуб пояснил, что по факту STC предоставляет валидацию на 3 млрд тенге, это они все подтверждают списками. Льготным проездом пользуются не все, но некоторые совершают по нескольку поездок в день и за счет этого покрывается вся сумма.

    «Они не все пользуются, понятно, но некоторые совершают по нескольку поездок в день. Они эту сумму осваивают», - заверил Илья Скуб.

    Но секретарь маслихата все же поручил провести анализ ситуации.

    Ранее сообщалось о том, что бесплатный проезд в автобусах для пенсионеров и многодетных в столице оценили в три млрд тенге.


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