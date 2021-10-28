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    14:46, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    В столице проверили готовность медучреждений к проведению вакцинации Pfizer

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление общественного здравоохранения столицы совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по городу Нур-Султану проконтролировали всестороннюю готовность прививочных пунктов к вакцинации беременных женщин и подростков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Руководство Горздрава и представители ДСЭК по городу Нур-Султану посетили пункты вакцинации при медицинских организациях и удостоверились в наличии термоконтейнеров, проверили медицинских работников на соблюдение правил по проведению инъекций.

    Также они осмотрели зоны распределения вакцинации.

    В целях разграничения потока взрослых и беременных женщин Управление планирует создать график вакцинации для беременных, то есть приглашать данную категорию лиц на вакцинацию в отдельное время. В Горздраве отметили, что вакцинацию беременных и детей планируют проводить строго в медицинских организациях, то есть только в пунктах вакцинации при организациях ПМСП.

    «Немаловажно создать безопасную и благоприятную среду для вакцинации беременных и детей, таким же образом, как это было сделано для взрослого населения. Беременность отнесена к состояниям здоровья, при которых повышен риск тяжелого протекания COVID-19 и рекомендуется прививка, при этом кормящие матери могут продолжать кормить своих детей даже после вакцинации. До начало вакцинации будут проверены все пункты вакцинации, чтобы в последующем все проходило как следует», - говорит руководитель отдела охраны здоровья матери и ребёнка Управления Айгерим Лебаева.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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