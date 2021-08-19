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В столице провели три операции с помощью навигационной системы последнего поколения

19 Августа 2021 21:00
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В столице провели три операции с помощью навигационной системы последнего поколения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе Городской многопрофильной больницы №2 впервые в столице известный московский врач Олег Сапельников провел мастер-класс по аритмологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В рамках мастер-класса столичные врачи вместе с коллегами из Москвы провели 3 уникальные операции больным со сложным нарушением сердечного ритма: фибрилляция предсердия и трепетания предсердия.

Операции провели с помощью навигационной системы «Rythmya HDX» последнего поколения, произведенной фирмой Boston Scientific(США). Данная система является единственной на территории стран СНГ. Медицинский аппарат позволяет устранять сложные нарушения ритма сердца с высокой эффективностью и уменьшает использование рентгена.

«Я очень рад, что такие сложные операции делаем в стенах нашей больницы. Очень сложные операции, требующие ювелирной работы. Благодаря команде аритмологов происходят такие большие шаги вперёд», - отметил заместитель директора по медицинской части МГБ №2 Б. Ешмуратов.

«Мы провели операцию трём пациентам в возрасте 43, 53 и 59 лет. Операции длились до 2-3 часа, они малоинвазивные, и реабилитационный период для пациентов практически не требуется. На данный момент состояние у пациентов стабильное, их выписка планируется в ближайшие дни», - пояснил старший ординатор отделения интервенционной кардиологии и аритмологии Т.Есенов.

В свою очередь, пациентка Н.Иванникова выразила благодарность врачам за их большой труд и профессионализм.

«Я восхищена тем, как опытные доктора не прекращают и не стесняются учиться. Такие мастер-классы очень важны, учиться никогда не поздно. Тем более у таких светил, как из научного медицинского центра им.Чазова. Такое счастье выпало мне, и меня прооперировали. Завтра я иду домой, хочу сказать всем огромное спасибо», – поблагодарила пациентка.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение  
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