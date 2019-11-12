В столице против гриппа привились 107 456 горожан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов прокомментировал охват вакцинацией против вируса гриппа жителей столицы, в том числе заболеваемость ОРВИ и гриппом, передает МИА «Казинформ».

Ежегодно с глубокой осени отмечается сезонный подъем заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Заболеваемость населения столицы в уходящем году не превышает пороговые уровни, так с 3 октября текущего года зарегистрировано 4439 случаев ОРВИ, при этом за аналогичный период 2018 года было 8286 случаев. Основную долю заболевших ОРВИ составили дети до 14 лет – 65,26%, в т.ч. до 1 года – 12,55%.

По результатам вирусологических исследований в столице подтверждена циркуляция вируса гриппа типа В, которые были выявлены у двух заболевших гриппом.

В городе Нур-Султан с 1 октября т.г. с начала старта ежегодной иммунизации населения против гриппа прививку получили 107456 горожан, все хорошо ее перенесли без осложнений.

При этом за счёт средств местного бюджета привито 92231 человек, в том числе 30789 детей и 61442 взрослых. А за счёт средств работодателей вакцинировано 13743 человек, на платной основе – 1482 человек.

Вирус гриппа легко передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека при кашле или чихании, а также через предметы общего пользования (ручки двери, кнопки лифта, поручни автобуса, бумажные деньги, рукопожатия).

Необходимо ежегодно получать прививку только вакциной текущего года производства, так как вирус гриппа ежегодно мутирует и невозможно один раз переболеть и получить пожизненный иммунитет.

После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона – до 12 месяцев. Рекомендуемый период вакцинации – октябрь и ноябрь.

Большинство ОРВИ протекают относительно легко, но грипп отличается тяжелой клинической картиной – температура тела 39-40С, сильный озноб, кашель, общая слабость, насморк, сильные головные боли, а также боль и ломота в мышцах и суставах.

При гриппе часто развиваются осложнения – острые пневмонии с высоким уровнем летальности, которые протекают молниеносно у ослабленных и часто болеющих детей, у беременных женщин, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями.

В период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом следует придерживаться следующих мер профилактики:

• регулярно мыть руки с мылом;

• избегать тесных контактов с заболевшими людьми;

• заболевшим одевать маску в целях предотвращение передачи вируса;

• ограничить пребывание в местах большого скопления людей (собрания, встречи, торжества);

• регулярно проветривать помещение.

При планировании командировок и путешествий в дальнее или ближнее зарубежье необходимо интересоваться об инфекционной заболеваемости в этих странах.

В наступившем сезоне в столице актуальны будут 4 штамма вируса гриппа типа: A/Brisbane (H1N1), A/Kansas (H3N2), B/Colorado и B/Phuket).