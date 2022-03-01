В столице прошло праздничное мероприятие «Жанұядан алғыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане Центр поддержки института семьи «Жанұя» организовал праздничное мероприятие, посвященное 1 марта – Дню благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Не каждому дается решить проблемы стольких людей с жизненными невзгодами и разбитыми сердцами, да еще находиться с населением в тесной взаимосвязи. Поэтому хочу пожелать каждому сотруднику, которые дарят тепло всем, кто приходит в этот центр, здоровья и благополучия!» - сказала депутат маслихата города Нур-Султана Назгуль Магжанова.

Присутствовавший на мероприятии руководитель управления внутренней политики города Нур-Султана Даурен Бабамуратов отметил важность проводимой центром работы.

«Можно сказать, что «Жанұя» за последние два года стал примером, брендом на республиканском уровне в установлении тесных связей с населением в рамках принципа открытого государства. За это время центр успел принять десятки тысяч человек. На месте решаются проблемы многих людей, проводятся консультации. Все это - результат блестящей работы коллектива», - сказал руководитель управления внутренней политики города Нур-Султана.

Директор центра отметила, что на сегодня за помощью обратилось более 140 тысяч человек.

«В этот День благодарности хочу поблагодарить сотрудников государственных органов и неправительственных организаций. С момента открытия центра «Жанұя» все госорганы работают над реализацией государственной политики. Центр тесно сотрудничает как с многодетными, неполными семьями, так и с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями. С момента открытия «Жанұя» к нам обратилось более 140 тысяч человек, решены около 160 тысяч проблем», - рассказала директор Центра поддержки института семьи «Жанұя» Асемгуль Садыр.