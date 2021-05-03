В столице прошли соревнования «Нур-Султан Барысы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошли соревнования «Нур – Султан Барысы» по отбору на республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы» на призы Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В мероприятии, посвященном 30-летию Независимости страны, 150-летию Кажымукана Мунайтпасулы, приняли участие заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев и генеральный директор Ассоциации қазақ күресі Абат Саматулы.

«Казахская борьба имеет глубокую историю развития. В последние десять лет қазақ күресі благодаря поддержке Правительства получил широкое развитие, и смог выйти на международную арену. В рамках поручения Главы государства, которое звучит, как «мы должны приложить усилия, чтобы поднять казахскую борьбу до уровня Олимпийских игр», сегодня наша национальная борьба успешно развивается в 50-60 странах мира. Уважаемые спортсмены, вы прославляете наш национальный спорт и делаете его всемирно известным. Уверен, что путевку на турнир «Қазақстан Барысы» сегодня получат действительно сильнейшие. Желаю всем удачи в этой гонке и много ярких побед!» - сказал Бахтияр Макен, открывая соревнования.

26 борцов состязались за путевки на участие в турнире «Қазақстан Барысы», который пройдет в июле в столице Казахстана. В результате упорной борьбы Олжас Шынкеев завоевал золотую медаль. Второе место досталось Айбату Сейтену, тройку лидеров замкнул Нурбек Досмуханбетов.

Честь столицы на состязаниях «Қазақстан Барысы» будут защищать борцы, завоевавшие золотые и серебряные медали.

«У наших борцов хороший уровень подготовки. В отборочных соревнованиях города Нур-Султана приняли участие 26 борцов. В том числе два борца получат возможность принять участие в «Қазақстан Барысы». Надеемся на наших борцов, надеюсь, что они появятся в тройке лучших», - сказал главный судья соревнований Аян Ерназаров.

Обладатель бронзовой медали соревнований Нурбек Досмуханбетов высоко оценил мастерство спортсменов.

«Спортсмены хорошо подготовились к соревнованиям. Как вы видите, соперники практически неуязвимы», - отметил Нурбек.