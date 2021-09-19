В столице прошел вечер памяти певца-композитора Турсынгазы Рахимова
«Сегодня открытие концертного сезона отделения народного пения Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан. Оно посвящено 70-летнему юбилею певца-композитора Турсынгазы Рахимова. Вместе с акиматом города Семей мы организовали большой вечер. Турсынгазы-аға полюбился нашему народу такими известными песнями, как «Сәби болғым келеді, «Қазағым-ай», «Дариға, домбырамды берші маған». Мы рады воссоединению со зрителями во время открытия сезона», – сказал генеральный директор Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан Ерлан Дакенов.
Вечер памяти певца-композитора Турсынгазы Рахимова был организован совместно с акиматом города Семей.
«Турсынгазы Рахимова знает весь Казахстан и за его пределами. Например, песню «Сәби болғым келеді» я знала с детства. Он сам был певцом и композитором. В сегодняшнем вечере принимает участие немало его учеников», - сказала Заслуженный деятель РК Гульзира Бокейханкызы.
Стоит отметить, что музыкальный вечер прошел с соблюдением санитарных норм и требований карантина.