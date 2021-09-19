В столице прошел вечер памяти певца-композитора Турсынгазы Рахимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось открытие ХІХ концертного сезона отделения народного пения Государственной академической филармонии столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Сегодня открытие концертного сезона отделения народного пения Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан. Оно посвящено 70-летнему юбилею певца-композитора Турсынгазы Рахимова. Вместе с акиматом города Семей мы организовали большой вечер. Турсынгазы-аға полюбился нашему народу такими известными песнями, как «Сәби болғым келеді, «Қазағым-ай», «Дариға, домбырамды берші маған». Мы рады воссоединению со зрителями во время открытия сезона», – сказал генеральный директор Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан Ерлан Дакенов.

Вечер памяти певца-композитора Турсынгазы Рахимова был организован совместно с акиматом города Семей.

«Турсынгазы Рахимова знает весь Казахстан и за его пределами. Например, песню «Сәби болғым келеді» я знала с детства. Он сам был певцом и композитором. В сегодняшнем вечере принимает участие немало его учеников», - сказала Заслуженный деятель РК Гульзира Бокейханкызы.

Стоит отметить, что музыкальный вечер прошел с соблюдением санитарных норм и требований карантина.