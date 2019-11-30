В столице прошел V Съезд QazaqGeography

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее Республики Казахстан состоялся V Съезд республиканского общественного объединения (РОО) «QazaqGeography», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОО QazaqGeography.

«QazaqGeography проводит системную работу по изучению истории и культуры Казахстана, развитию экотуризма и реализации других важных проектов, направленных на сохранение единства и возрождение духовных ценностей казахстанского народа», - сказал Председатель QazaqGeography А. Мамин на открытии Съезда.

Он отметил рост узнаваемости QazaqGeography и активности его региональных представительств.





«В общую работу вливается множество неравнодушных людей, настоящих профессионалов. Особенно важно вовлечение молодежи в эту сферу. Знание географии и истории нашей земли должно стать главным интересом каждого казахстанца», — подчеркнул А.Мамин.

Участники мероприятия утвердили Устав QazaqGeography в новой редакции, предусматривающий расширение видов деятельности Объединения, а также его представленность во всех регионах Казахстана. Одновременно приняты положения о порядке организации и проведения Съезда QazaqGeography, порядке вступления в члены и членстве в РОО, о Председателе QazaqGeography.





Председателем Попечительского совета QazaqGeography переизбран Карим Масимов, председателем Управляющего совета – Орман Нурбаев, председателем Медиа-Совета – Даурен Абаев.

На съезде принято решение об открытии региональных представительств QazaqGeography в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и в городе Шымкент, что обеспечивает охват объединением всех регионов страны.

С отчетом по результатам 2019 года и планами на 2020 год выступила председатель правления QazaqGeography Жана Рустем.

За активное участие и вклад в развитие QazaqGeography ряд членов и партнеров Объединения был награжден грамотами и памятными сувенирами.





В работе Съезда приняли участие члены Попечительского совета QazaqGeography, руководители региональных представительств Объединения, члены Правительства, руководство АО НК «Kazakh Tourism», Казахского научно-исследовательского института культуры, представители ПРООН, Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, бизнесмены и др.

В рамках Съезда также была развернута фотовыставка «Вкус еды» и презентована книга этнографа Айгерим Мусагажиновой «Қазақы ас: дәстүр мен дәм».

РОО «QazaqGeography» учреждено 16 октября 2013 года, объединяет более 900 членов и свыше 50 организаций-партнеров. За прошедшие годы QazaqGeography организованы 17 экспедиций, более 15 конференций, форумов и фестивалей, изданы 16 книг, фотоальбомов, путеводителей и карт, реализованы более 70 образовательных, природоохранных и экотуристических проекта.





В 2019 году Объединение совместно с Nazarbayev University организовало ежегодную научную экспедицию «Арал-2019», с АО «НК «Kazakh Tourism» – конную экспедицию «Киелі Қазақстан», а также международную экспедицию «Шелковый Путь – путь диалога» по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану. В ноябре т.г. QazaqGeography выступило представителем Казахстана на съезде Азиатской географической Ассоциации (AGА) и Международной конференции по географии (CCG-2019).

В течение года в еженедельном режиме для учителей географии и школьников проводились познавательные экскурсии, лекции и мастер классы ученых, путешественников и фотографов по географии, экологии и смежным дисциплинам, квест-экспедиции в игровой форме, подготовка к олимпиадам по географии. Организованы выставки «Макрофотографии насекомых Павлодарской области», «Мой Казахстан» и «Самая красивая страна» в рамках недели России в Казахстане, «География – линия культурной перспективы», «Пролетный путь краснозобой казарки», которые посетили свыше 4 тыс. человек.