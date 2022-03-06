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    12:37, 06 Март 2022 | GMT +6

    В столице прошел турнир по волейболу среди женских команд СМИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В турнире «МИИР PRESS CUP - 2022», организованном пресс-службой Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, приняли участие семь женских команд из республиканских СМИ: РТРК «Qazaqstan», Агентства «Хабар», «Седьмого канала», «Первого канала «Евразия», информационного портала «Baq.kz», газет «Егемен Қазақстан» и «Айқын».

    По итогам жеребьевки команды поделись на две группы, победители которых в финале оспорили кубок турнира. Главный спортивный приз достался представительницам РТРК «Qazaqstan». Второе место заняли сотрудницы «Седьмого канала». «Бронза» - у девушек из Агентства «Хабар».

    Свой приз также получили красавицы портала «Baq.kz», которые оказались на четвертой строчке соревнований. Команда телеканала «Первый канал «Евразия» была награждена в номинации «Көрермен көзайымы», газета «Егемен Казахстан» отмечена наградой «Ең сүйкімді команда», а «Айкын» - «Ең сұлу команда».


    «Цель турнира – укрепление дружбы между журналистами и пропаганда здорового образа жизни как спортивное соревнование. Где дружба, там рост, где единство, там процветание. В данном случае важным было не занять призовые места, а прийти на встречу, собраться и познакомиться. Поводом стал предстоящий праздник, таким способом мы поздравили коллег с Международным женским днем», - прокомментировал событие пресс-секретарь МИИР РК Жанжигит Омархан.

    В организации мероприятия приняла участие Лига журналистов BAQ League. Проводимые ею турниры являются «тимбилдингом» медиакоманд. Организация провела девять сезонов по мини-футболу и чемпионат по волейболу. Всего в сезонах Лиги BAQ приняли участие около 700 журналистов из более, чем 50 республиканских и региональных СМИ Казахстана.


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