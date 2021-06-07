В столице прошел турнир Duathlon Olympic day

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ботаническом саду Нур-Султана прошел турнир «Duathlon Olympic day», посвященный Международному Олимпийскому дню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Мероприятие организовано акиматом города Нур-Султана, Nomad TriClub Iron Qazaqstan, Федерацией триатлона города Нур-Султана, Национальным олимпийским комитетом совместно с партией «Nur Otan».

Длина каждой дистанции связана с датой празднования Международного олимпийского дня (23.06.2021: пробег - 6 км - 2 круга по большому кругу внутри Ботанического сада; велопробег - 23 км - 5 кругов вокруг Ботанического сада; пробег – 2021 метр-обозначен как 1 круг в Большом круге внутри Ботанического сада).

Победители и призеры среди мужчин:

1 место - Дмитрий Адамович

2 место - Антон Чиканков

3 место - Кайрат Коянбаев

Среди женщин:

1 место - Айна Усенова

2 место - Айнур Кушарова

3 место - Гульмира Аменова

На финише участникам были вручены памятные медали и сертификаты. Победители соревнований были награждены специальными призами от спонсоров.

«Хочу поблагодарить организаторов соревнований за проведение такого спортивного праздника. Все прошло гладко. Было бы здорово, если бы такие соревнования устраивались чаще», — рассказала победительница дуатлона Айна Усенова.

«Такие соревнования дают заряд бодрости. Человек, занимающийся спортом, никогда не заболеет. Приглашаю всех заниматься спортом. Отдельное спасибо акимату Нур-Султана за помощь в организации сегодняшнего соревнования», - отметил президент городской федерации триатлона Биржан Биржанов.