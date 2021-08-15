+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 16 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице прошел субботник на реке Сарыбулак

15 Августа 2021 02:21
Поделиться:
В столице прошел субботник на реке Сарыбулак

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана» совместно с сотрудниками ГККП «ПХП «ЖасНур» акимата и волонтерами «Астана жастары» провели экологический субботник по очистке русла, водной глади и прибрежной части ручья Сарыбулак. Площадь уборки составила 4,4 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Новости по теме
Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 15 августа
Большой парк появится вокруг новой мечети в Нур-Султане Какие меры предпринимаются в Карагандинской области по охвату занятостью NEET-молодёжи Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела

В ходе субботника, участники разделились по четырем участкам. Первая группа работала от мечети Ырыскелди Кажы до улице Сейфуллина. Вторая группа из числа активистов убрала площадь от улицы Сейфуллина до Тлендиева. Третья группа продолжила уборку до улицы Мынарал, и четвертая группа провела субботник от улицы Мынарал до улицы Карасай батыра и железнодорожных путей.

На участках проведена работа по очистке от различного мусора и ТБО, в том числе предметов текстиля, одежды, матрацы, одеяла, подушки; очистке водной глади, сбору опавших листьев и ветвей деревьев, скашивание излишней растительности на склонах и сгребание скошенной растительности. Всего собрано и вывезено 5,58 тонны отходов растительности и ТБО.

Акимат города убедительно просит гостей и жителей города бережно относится к окружающей среде, выбрасывать мусор специально отведенные контейнерные и мусорные баки.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Экология   #Общество   #Молодежь   #Волонтёрство  
Поделиться:
Новости по теме
Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 15 августа
Большой парк появится вокруг новой мечети в Нур-Султане
Какие меры предпринимаются в Карагандинской области по охвату занятостью NEET-молодёжи
Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
Популярное
1 Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
2 100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
3 Результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac опубликованы в журнале The Lancet
4 «Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане
5 Кто много двигается, выздоравливает быстрее – жамбылский врач-ревматолог о КВИ
6 Состоялся телефонный разговор главы МИД Казахстана с Госсекретарем США
Читайте также
Десять  заведений наказали за игнорирование санитарных норм в столице
Участок дороги по улицам Иманова и Валиханова перекрыли в столице
Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
Результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac опубликованы в журнале The Lancet
«Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане
Кто много двигается, выздоравливает быстрее – жамбылский врач-ревматолог о КВИ
Состоялся телефонный разговор главы МИД Казахстана с Госсекретарем США
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив