В столице прошел субботник на реке Сарыбулак

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана» совместно с сотрудниками ГККП «ПХП «ЖасНур» акимата и волонтерами «Астана жастары» провели экологический субботник по очистке русла, водной глади и прибрежной части ручья Сарыбулак. Площадь уборки составила 4,4 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В ходе субботника, участники разделились по четырем участкам. Первая группа работала от мечети Ырыскелди Кажы до улице Сейфуллина. Вторая группа из числа активистов убрала площадь от улицы Сейфуллина до Тлендиева. Третья группа продолжила уборку до улицы Мынарал, и четвертая группа провела субботник от улицы Мынарал до улицы Карасай батыра и железнодорожных путей.

На участках проведена работа по очистке от различного мусора и ТБО, в том числе предметов текстиля, одежды, матрацы, одеяла, подушки; очистке водной глади, сбору опавших листьев и ветвей деревьев, скашивание излишней растительности на склонах и сгребание скошенной растительности. Всего собрано и вывезено 5,58 тонны отходов растительности и ТБО.

Акимат города убедительно просит гостей и жителей города бережно относится к окружающей среде, выбрасывать мусор специально отведенные контейнерные и мусорные баки.