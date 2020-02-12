В столице прошел круглый стол «Наследие Абая в контексте национального согласия и интеграции»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице в конференц-зале РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК прошел круглый стол «Национальный совет. Наследие Абая в контексте национального согласия и интеграции», посвященный 175-летию великого Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наследие Абая дает большие плоды в вопросах толерантности, философии мира. На сегодня энергию нашей нации мы должны направить в русло толерантности, мирного решения различных спектров проблем, которые есть в нашей стране. Главная задача мероприятия - осознание духовных проблем в нашем обществе и рекомендации решения этих проблем путем диалога», - отметил в своем выступлении политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК при Ерлан Саиров.



Он также подчеркнул, что процесс модернизации страны сопряжен с возрождением духовных скреп народа.

Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев в своей программной статье «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» отметил, что богатейшее наследие Абая не утратило значимость в процессе социальной модернизации страны. Его учение занимает важное место в духовной жизни казахского народа, а мудрость его созвучна с современностью.

Основная цель проведения круглого стола - обсуждение актуальных вопросов наследия Абая в контексте укрепления общественного согласия в стране, выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию диалога в рамках концепции «слышащего государства», реализации курса проводимых реформ.

Как отметил общественный деятель, член Нацсовет при Президенте РК Сейдахмет Куттыкадам, Национальный совет общественного доверия при Президенте РК призван привлечь широкую общественность к диалогу. Благодаря этому задается новый вектор в государственной коммуникативной политике, разработан новый канал получения актуальной информации для дальнейших эффективных реформ.

«Сегодня выбрали важную тему для обсуждения. Вроде бы кажется, что может быть общего между опытом и знанием Абая и современностью. Казалось бы, это охватывает разные временные отрезки. Абай практически был одним из немногих образованных людей. А сейчас многое изменилось: почти все образованные, цивилизация другая. Однако очень важно изучение духовного наследия великого Абая. В свое время ему было очень тяжело, как физически, так и духовно. Но он упорно шел вперед, не сдавался, чтобы его народ был образованным и мудрым», - добавил Сейдахмет Куттыкадам.

Спикером также выступил президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін», член Нацсовет при Президенте РК Мурат Абенов.

«Выдающийся поэт, просветитель, философ-гуманист Абай занимает особое место в духовно-культурном становлении казахского народа. Великий просветитель в своем творчестве опирался на прогрессивные ценностные установки, где фундаментом являются такие понятия, как посвящение, добро, милосердие, труд, целеустремленность. Творчество Абая является национальным достоянием нашей страны, которые мы должны передавать из поколения в поколение», - сказал он в ходе мероприятия.

Организаторами круглого стола являются Институт Евразийской интеграции и РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.