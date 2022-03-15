В столице прошел концерт, посвященный 100-летию Розы Баглановой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Дворце мира и согласия состоялся концерт «Айналайын, халқымнан еркелеткен», посвященный 100-летию Халық Қаһарманы, народной артистки СССР и Казахстана Розы Баглановой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В числе гостей вечера – популярные исполнители, юные дарования и артисты театра. На торжественном мероприятии выступили такие певцы, как Алтынбек Коразбаев, Сулушаш Нурмагамбетова, Багдат Самединова, Елмура Жанаберген, Айгуль Иманбаева, Курмаш Махан, Мадина Садуакасова, Жубаныш Жексенулы, Тамара Асар, Айгуль Косанова, Рухия Байдукенова, Алибек Альмадиев, Зарина Баженова, Татьяна Ким, Урбиби Багланова.

«Роза Багланова – человек-легенда, звезда казахской эстрады, казахского искусства. Коллектив Казакконцерта был назван в честь нашей Розы. Ее имя никогда не угаснет и навсегда останется в памяти народа», - сказал певец, композитор, народный артист РК Алтынбек Коразбаев.

Все участники концерта пели в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра «Астана».

«В этом году – юбилей соловья нашего народа. Спасибо всем, кто подарил такое искусство и организовал этот вечер», - сказал жыршы, заслуженный деятель РК Елмура Жанаберген.

«Роза Багланова - великая певица своей эпохи. В золотом фонде насчитывается около 120 ее песен. Я считаю, что покуда мы будем петь эти песни, она никогда не умрет», - сказал деятель культуры РК Куаныш Отешулы.

Стоит отметить, что певица, оставившая богатое наследие и неизгладимый след, сумевшая сформировать целую школу певческого искусства, родилась 1 января 1922 года в городе Казалы Кызылординской области. Начала свою карьеру в ансамбле песни и танца Ташкентской филармонии. С этим же ансамблем выступала на полях сражений в годы II Мировой войны. Роза Багланова дважды награждалась медалью «За боевые заслуги» за свои концерты на линии фронта.

В 1946 году она стала дипломантом Всесоюзного конкурса эстрадных певцов в Москве, в 1949 году – лауреатом II Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Бухаресте. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Дружбы народов», медалью «Шапағат» и многими государственными наградами.

В 1996 году присвоено звание Халық Қаһарманы.