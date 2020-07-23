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В столице произвели выплаты студентам-волонтерам медуниверситета

Автор:  
Серик Сабеков
23 Июля 2020, 15:20
В столице произвели выплаты студентам-волонтерам медуниверситета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В НАО «Медицинский университет Астана» произвели выплаты студентам-волонтерам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«В марте месяце настоящего года для участия в конкурсе Фонда Социального Развития руководителем Центра коммерциализации А. Батыровым был инициирован социальный проект по обеспечению студентов-волонтеров, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, выплатами, соответствующими по размерам надбавкам медицинским работникам согласно решению Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при Президенте РК», - отмечено в сообщении.

Настоящий проект был одобрен и принят к исполнению Корпоративным Фондом Социального Развития.

«За три месяца – март, апрель, май, было произведено выплат на сумму 12 405 332,27 (Двенадцать миллионов четыреста пять тысяч триста тридцать две) тенге 82 студентам МУА, в том числе интерны, магистры и резиденты, согласно утвержденных ректором МУА спискам.

В течение трех месяцев сотрудниками Центра коммерциализации А.Батыровым и С.Кабдуалиевым обеспечивалась информационная часть проекта по осуществлению выплат студентам-волонтерам МУА», - сообщили в университете.


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