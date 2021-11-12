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В столице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие

12 Ноября 2021 17:21
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В столице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице около 08:10 42-летний водитель автомашины «Mercedes», следуя по улице Туркестан со стороны улицы Бухар жырау в сторону улицы Орынбор, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с шестью впереди стоящими автомашинами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

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«В результате ДТП автомашинa «Mercedes» от инерции удара была откинута на автомашину «KIA Cerato», стоящую в попутном направлений.

Вследствие столкновения четверо водителей и один пассажир, получив телесные повреждения, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится дознание.

Департамент полиции предупреждает водителей быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.


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#Нур-Султан   #ДТП  
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