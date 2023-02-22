В столице произошло частичное отключение электричества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане произошло частичное отключение электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилась информация о том, что в Байконурском районе Астаны отключили электричество. На фото видно, как оживленный район вдоль проспекта Республики остался без освещения.

«Вниманию жителей правого берега. Отключения на ПС 110/10кВ «Астана», баланс Акмолинский РЭК, персонал разбирается», - сообщили в пресс-службе АО «Астана-РЭК».

В компании пообещали проинформировать о причинах при поступлении информации.

Также в «Астана-РЭК» добавили, что в некоторых домах электричество уже появилось.

«В 20:14 произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Астана цепь левая. Аварийные бригады запитывают подстанции от левой цепи. В 21:13 ограничение по ПС Астана и ПС ЧЛЗ снято. Подстанции запитаны от ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - Астана цепь левая», прокомментировали в Акмолинской распределительной электросетевой компании.

Фото: t.me/astanovka98