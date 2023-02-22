РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:18, 21 Февраль 2023 | GMT +6

    В столице произошло частичное отключение электричества

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане произошло частичное отключение электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилась информация о том, что в Байконурском районе Астаны отключили электричество. На фото видно, как оживленный район вдоль проспекта Республики остался без освещения.

    «Вниманию жителей правого берега. Отключения на ПС 110/10кВ «Астана», баланс Акмолинский РЭК, персонал разбирается», - сообщили в пресс-службе АО «Астана-РЭК».

    В компании пообещали проинформировать о причинах при поступлении информации.

    Также в «Астана-РЭК» добавили, что в некоторых домах электричество уже появилось.

    «В 20:14 произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Астана цепь левая. Аварийные бригады запитывают подстанции от левой цепи. В 21:13 ограничение по ПС Астана и ПС ЧЛЗ снято. Подстанции запитаны от ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - Астана цепь левая», прокомментировали в Акмолинской распределительной электросетевой компании.


    Фото: t.me/astanovka98

    Теги:
    Происшествия Происшествия, ЧС Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!