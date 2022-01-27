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В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»

27 Января 2022 14:27
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В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции города Нур-Султана проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс» на территории столицы с 24 по 30 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В рамках данного мероприятия личный состав подразделения по защите женщин от насилия провел социальное бюро в торговом доме «Жаннур». Целью является проведение разъяснительной работы с населением, предупреждение и пресечение бытовых преступлений.

«С 24 по 30 января на территории столицы проходит профилактическое мероприятие «Турмыс». Любой человек, столкнувшийся с бытовым насилием, может обратиться по номеру 102. Также, если вы стали свидетелем подобной ситуации, можете обратиться на телефоны доверия групп по защите женщин от насилия в районные управления полиции. Ваш звонок может повлиять на жизнь и здоровье другого человека», - говорит старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия ДП города Нур-Султана Гульмира Шрахметова.

Посетители торгового дома не только делали покупки, но и получали правовую помощь, знакомились с алгоритмом действий в случае бытового насилия. Посетителям были розданы брошюры и буклеты. На вопросы жителей ответили специалисты уполномоченного органа.



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#Нур-Султан   #Общество  
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