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В столице проходит международная научно-техническая конференция «Казахстан – Холод 2020»

4 Марта 2020 10:40
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В столице проходит международная научно-техническая конференция «Казахстан – Холод 2020»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит десятая юбилейная Международная научно-техническая конференция «Казахстан – Холод 2020», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Основной темой конференции является развитие экологически безопасных технологий и экономически результативных, энергоэффективных решений в сфере промышленного холода и систем кондиционирования воздуха в Республике Казахстан. Конференция является площадкой для встречи представителей образования, науки, бизнеса и производства под девизо : «Образование-Наука-Бизнес -Производство».

Конференция проводится совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахстанской Ассоциацией холодильной промышленности «КазАХП», Союзом пищевых предприятий Казахстана, АО «НК «QazExpoCongress», университетом ATU, компаний Global Business Qvality Asia и «Тениз», при поддержке Бюро Международного финансового центра «Астана» и ведущих лидеров рынка в области холодоснабжения, систем кондиционирования воздуха и холодильных технологий. В числе участников такие всемирно-известные компании как «Bitzer», Германия, «Danfoss», Голландия, «Mayekawa MYCOM», Япония и другие.

Кроме того, в конференции принимают участие ведущие университеты данной отрасли: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Омский государственный технический университет, Национальный университет по кораблестроению им. Адмирала Макарова, Одесская национальная академия пищевых технологий, ГУ имени Шакарима г. Семей и др.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Экология,
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Серик Сабеков

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