В столице проходит ÁMEN Animation film festival

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит ÁMEN Animation film festival, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, названное в честь режиссера-аниматора Амена Кайдарова, внесшего неоценимый вклад в национальную отрасль анимации, организовано в кинопарке ТРЦ «Сарыарка». Цель фестиваля – содействовать развитию казахской анимации и оказать поддержку молодым дарованиям.

Инициатива поддержана и представителями старшего поколения этой отрасли. В качестве почетных гостей на фестиваль приглашены Эрнст Бейсеитов, Галина Дусенко, Тамара Муханова, Жакен Даненов, Амиржан Казиев, Кусманбек Омарулы, Любовь Радионова, Гали Мырзашев, Батырхан Дауренбеков, Керимбек Ниязбаев, Нуриддин Паттеев, Еркин Джексембаев, Сламбек Тауекел и другие. Свою поддержку выразили зарубежные мастера анимации Мойра Маргуин (Франция), Михаил Тумеля (Беларусь), Ола Чраповичка (Польша), Хабиб Бурхалифа (Алжир) и другие.

В состав жюри кинофестиваля вошли режиссер анимационного кино Жакен Даненов, драматург Роза Муканова, кинокритик Назира Мукышева, продюсер и медиа-менеджер Серик Аббас-Шах, режиссер анимационного кино Адай Абильда, медиа-менеджер Макпал Жумабай, актер и режиссер Даурен Сергазин. Супруга Амена Кайдарова Валентина Константиновна направила видеопоздравление участникам фестиваля. Она пожелала молодым дарованиям «повторить путь Амена». На участие в фестивале были поданы более 80 заявок, на конкурс отобрана 51 работа.

В рамках фестиваля пройдет выставка анимационных киностудий. В ней примут участие киностудии Dala animation, «САҚ», анимационные академии Ara studio, Anyz film, Rio animation, Qazart, Astana film, Glen и центр графического обучения Qgoo.

Кроме того, будет организована выставка компьютерно-графических работ студентов Казахского национального университета искусств. В работе фестиваля участвуют также преподаватели и студенты колледжа искусства и дизайна имени А. Кастеева в Шымкенте. В ходе фестиваля также состоится конкурс комиксов на заданные темы.

Для участников фестиваля назначены призы по следующим номинациям:

«Лучший профессиональный анимационный фильм»;

«Лучшая режиссерская работа»;

«Лучший сценарий»;

«Лучший художник-постановщик»;

«Үздік студенттік жұмыс»;

«Лучшая мультистория»;

«Приз жюри»;

«Симпатии зрителей»;

«Лучший комикс».

«Этот фестиваль будет одним из существенных действий, которое внесет свой вклад в повышение анимационного потенциала нашей страны. Мы ставим целью создать сообщество, уважающее труд старшего поколения и поддерживающее творческий поиск молодого поколения», – сказала организатор кинофестиваля Макпал Жумабай.