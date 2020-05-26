В столице прогнозируют снижение выбросов в атмосферу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима города Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев в ходе прямой трансляции в программе Elorda live на телеканале «ASTANA TV» рассказал, какие факторы оказывают влияние на экологическую обстановку в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы наблюдаем за индексом загрязнения атмосферы. По итогам 2018 года индекс составил 4,95 единиц, а в прошлом году - 4,98 единиц. В целом в столице экологическая обстановка стабильная. Однако, по прогнозам департамента экологии, этот показатель может резко уменьшиться. В связи с введенным чревычайным положением и карантином сократилось движение автомобилей. Поэтому количество всех веществ, загрязняющих атмосферу, уменьшилось. В этом году во втором квартале мы ожидаем снижение», - рассказал Алтынбек Кайсагалиев.
По его словам, есть три фактора, оказывающие влияние на экологическую обстановку столицы.
«Первый фактор – это рост количества автомобилей. В столице зарегистрировано более 350 тысяч автомобилей. С каждым днем эта цифра увеличивается. Во-вторых, есть две тепловых электростанции: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В городе с каждым годом увеличивается количество домов, жилых комплексов. Все они должны быть обеспечены теплом, электроэнергией. Поэтому в связи с увеличением мощности сжигания топлива в этих центрах будет много выбросов в атмосферу. Третий фактор – это то, что в городе установлено более 380 стационарных котельных. Их количество также увеличивается. Если эти три фактора будут учтены и вопрос решится, то можно значительно улучшить экологическую ситуацию в городе», - отметил он.
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