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В столице продолжится реализация Дорожной карты занятости

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Января 2021, 14:43
В столице продолжится реализация Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В этом году в столице будет продолжена реализация программы «Дорожная карта занятости». В прошлом году благодаря ей в столице было трудоустроено более 16 тысяч человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В соответствии с Дорожной картой трудоустроены строители, сантехники, сварщики, работники клининговых компаний, водители грузовиков и кранов, дорожные ремонтники, повары, бухгалтеры, бетонщики, специалисты по техническим закупкам, инженеры, электрики.

В рамках программы отремонтированы школы, больницы, строящиеся многоквартирные дома, произведен капитальный и текущий ремонт инженерной и транспортной инфраструктуры.

Также предлагаются вакансии в сфере благоустройства.
В 2020 году в столице было реализовано 149 инфраструктурных проектов. В рамках Дорожной карты занятости в столице отремонтированы 26 объектов образования, больницы, жилые дома, дороги, транспортно-инженерная инфраструктура и т.д.

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В целом, Нур-Султан показал высокие результаты в реализации данной программы. Участники программы будут получать зарплату в размере 85-250 тысяч тенге. Она назначается в зависимости от должности и выполняемой работы.
Программа «Дорожная карта» продолжится в этом году. Дополнительную информацию о ней можно получить по телефонам: 7 (7172) 57 89 37, 57-88-89, 24-83-02, 8 777 116 82 73, а также в Центр занятости по адресу: ул. Бейбітшілік, 25, бизнес-центр «Өркен».


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