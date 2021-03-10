В столице продолжается вакцинация учителей против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В поликлинике ТОО «Салауатты Астана» города Нур-Султан учителя начали получать вакцину против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

Вакцинация учителей началась 1 марта по Казахстану. Сегодня учителя столичной школы-гимназии №78 на добровольной основе получили вакцину против коронавирусной инфекции.

«Вакцина защищает население от опасных эпидемий. Мы рады, что есть вакцина для предотвращения этого заболевания. В феврале медицинские работники были вакцинированы. Сегодня в очередной раз прививаем школьных учителей. Сейчас учителя получают первую дозу, через 21 день привьются второй дозой. Прежде всего, перед началом обследования мы проводим медицинский осмотр и опрашиваем вакцинируемого. Также объясняем, какие могут быть осложнения и противопоказания», – сказала врач поликлиники «Салауатты Астана» Майкамал Еселбаева.

По словам врача, сегодня в добровольном порядке вакцинировались около 30 учителей. Привитые педагоги чувствуют себя хорошо, никаких побочных реакций не наблюдалось.

«Коронавирус - одно из тех заболеваний, которое тревожит весь мир. Я добровольно вызвалась на вакцинацию, как узнала, что начали прививать учителей города Нур-Султан. После прививки чувствую себя хорошо. Никаких изменений не заметила. Я думаю, что учителя школ должны позаботиться о здоровье учащихся и сделать прививки в целях безопасности», — говорит учитель школы №78 Гулиза Сарсембаева.

1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. На 24 февраля более двух тысяч казахстанцев получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.