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    22:26, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    В столице продолжается проект «Библиотека под открытым небом»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совместно с акиматом района Байконыр и городским филиалом Союза писателей Казахстана на Аллее писателей было организовано мероприятие «библиотека под открытым небом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Мероприятие открыл с приветственным словом Заслуженный деятель РК, лауреат Международной премии «Алаш», директор Нур-султанского городского филиала Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капулы.

    «Основной целью организации данного мероприятия является пропаганда культуры чтения среди школьников. В следующем месяце здесь будет построена библиотека под открытым небом. Каждую субботу здесь будут проводиться встречи поэтов и писателей с читателями. В целом в столице страны формируется большая группа любителей литературы, культуры, духовности», – сказал Даулеткерей Капулы.


    В свою очередь, заместитель акима района Байконыр Ерлан Жаулыбаев выразил готовность оказать поддержку в организации мероприятий, направленных на удовлетворение духовных, культурных потребностей жителей города.


    В ходе мероприятия поэты Олжас Касым, Уларбек Далей, Алпамыс Файзолла прочитали стихи. И традиционная певица Кунсулу Тюрк исполнила красивые песни.

    На мероприятии, в котором приняли участие жители района Байконыр и учащиеся школ имени Абая и Жамбыла, детская библиотека #2 и #5 также организовала книжную выставку.


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