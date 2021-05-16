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    14:23, 16 Май 2021 | GMT +6

    В столице продолжается обработка территорий для снижения численности комаров и мошек

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    Управлением охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана совместно с ТОО «Столичная дезинфекция» продолжается работа по борьбе с гнусом. В целях снижения количества комаров и мошек производится обработка открытых территорий в несколько туров, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В соответствии с нормами, в целях недопущения приспособления и мутации к препаратам, работа по борьбе с гнусами в сезон (апрель – сентябрь) проводится по турам, в месяц один раз. В течение 15 дней каждого тура охватываются водоемы, путем заливки препаратов для предотвращения выплода комаров, затем проводится защитный барьер путем дымового завеса и опрыскивания дезмашинами для удержания залета с близлежащих регионов.

    Также обрабатываются открытые территории города: парки, скверы, жилые массивы и внутриквартальные территории.

    На сегодня свыше 90% территории города прошли первичную обработку.

    В местах массового притяжения жителей будет проведена дополнительная обработка, путем дымового завеса.

    «Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием, так как комары и мошки являются частью экосистемы, сто процентное истребление не возможно. Работы проводятся для снижения численности и недопущения массового размножения. Всего в работах задействовано 120 дезинфекторов, 8 биологов-энтомологов, 24 единиц термогенератора, 120 единиц моторно-ранцевых опрыскивателей, 4 единицы дезинфекционных машин, 2 единицы мотошасси с дезинфекционной установкой. Графики проведения работ в связи с погодными условиями, меняются», – говорится в сообщении профильного управления.



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