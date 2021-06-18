В столице продолжает работу «Библиотека под открытым небом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проект «Библиотека под открытым небом» продолжится в ближайшую субботу, 19 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В мероприятии примет участие член Союза писателей Казахстана, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», поэт Ерлан Жунус. В ходе мероприятия прозвучат стихи поэта, песни.

Напомним, в столице впервые запущен проект «Библиотека под открытым небом», организованный аппаратом акима района Байконур.

Проект, разработанный и реализуемый именно в летний сезон, будет проводиться каждую субботу.

«Библиотека под открытым небом» традиционно пройдет на Аллее писателей, расположенной на пересечении проспекта Абая и улицы А. Сембинова. Начало в 11:00 часов.

Отметим, мероприятие проводится с соблюдением строгих санитарных требований.