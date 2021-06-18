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    22:46, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    В столице продолжает работу «Библиотека под открытым небом»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проект «Библиотека под открытым небом» продолжится в ближайшую субботу, 19 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    В мероприятии примет участие член Союза писателей Казахстана, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», поэт Ерлан Жунус. В ходе мероприятия прозвучат стихи поэта, песни.

    Напомним, в столице впервые запущен проект «Библиотека под открытым небом», организованный аппаратом акима района Байконур.

    Проект, разработанный и реализуемый именно в летний сезон, будет проводиться каждую субботу.

    «Библиотека под открытым небом» традиционно пройдет на Аллее писателей, расположенной на пересечении проспекта Абая и улицы А. Сембинова. Начало в 11:00 часов.

    Отметим, мероприятие проводится с соблюдением строгих санитарных требований.


    Теги:
    Культура Астана Акимат
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