В столице продолжает действовать карантинный режим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в столице все еще остается напряженной. Только за последние сутки зарегистрировано 4 874 случаев, из них 1 074 случаев с симптомами, 3 800 бессимптомных. С начала января зарегистрировано всего 44 923 случаев, что в 16 раз выше зарегистрированных 2 737 случаев за декабрь 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Как отмечает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, неблагополучная эпидситуация в столице по COVID-19 связана с несоблюдением жителями города масочного режима, социальной дистанции, пренебрежением вакцинации, что способствует быстрому распространению более контагиозного штамма «Омикрон» на территории города, который размножается в 70 раз быстрее варианта Дельта. Коэффициент распространения 1 к 5. Самая высокая суточная заболеваемость зарегистрировано 15 января - 5 826 случаев, что является рекордным показателем за весь период пандемии.

Учитывая выявление штамма «Омикрон» и неблагополучную эпидситуацию в городе с 12 января было принято постановление главного санитарного врача столицы об ужесточения ограничительных и карантинных мер. Где запрещено проведение массовых мероприятий - как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек. Независимо от участия в проекте Ashyq запрещена деятельность концертных залов, филармоний, театров, цирков, кинотеатров, ночных клубов и караоке баров. Также запрещено проведение коллективных мероприятий, таких как жума намаз и религиозные обряды. Кроме этого, запрещается проведение конференций, семинаров, выставок, форумов. Отметим, что данные меры были приняты для исключения риска заражения и распространения коронавирусной инфекции среди населения города.

Наряду с этим, при районных акиматах столицы продолжают действовать 12 мониторинговых групп, деятельность которых направлена на недопущение нарушений ограничительных и карантинных мер. В текущем году продолжают поступать материалы по нарушениям ограничительных и карантинных мер, выявленных мониторинговыми группами на объектах предпринимательства. Следует отметить, что снятие режима чрезвычайного положения в столице, не означает окончание карантинного режима. В городе все еще продолжают действовать ограничительные меры. Риски распространения нового вируса все еще высоки.

В связи с этим, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает жителей и гостей столицы, а также субъектов предпринимательства строго соблюдать санитарные нормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и введения локдауна. Важно понять, что пандемия не закончится, пока основная часть населения не будет вакцинирована и ревакцинирована. Только полная иммунизация даст нам возможность вернуться к прежней жизни.