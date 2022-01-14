В столице приступили к ревакцинации пожилых людей препаратом Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане лица старше 60 лет в качестве повторной вакцины против коронавируса могут получить Pfizer. Также эта вакцина доступна для ревакцинации медицинских работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Согласно постановлению главного государственного санврача РК разрешена ревакцинация против КВИ медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше, которые подвержены высокому риску развития тяжелых проявлений коронавируса, с применением вакцины «Комирнати» (Pfizer).

В столичных поликлиниках уже приступили к ревакцинации данной категории граждан американской вакциной. Однако отметим, что к ревакцинации допускаются лишь те, у кого нет противопоказаний к получению прививки. Pfizer доступен только в медицинских учреждениях, получить его в пунктах вакцинации при торговых центрах невозможно.

Напомним, всего по городу для вакцинации и ревакцинации граждан развернут 31 прививочный пункт: 26 - в медицинских организациях, четырех – в торговых центрах и на железнодорожном вокзале «Нурлы жол».

На сегодня по городу ревакцинировано свыше 25 800 человек.

В связи с ухудшением эпидситуации в столице врачи вновь обращаются к гражданам и призывают, как можно скорее получить прививки против КВИ во избежание тяжелого течения заболевания или летальных исходов.