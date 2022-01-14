В столице приступили к ревакцинации пожилых людей препаратом Pfizer
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане лица старше 60 лет в качестве повторной вакцины против коронавируса могут получить Pfizer. Также эта вакцина доступна для ревакцинации медицинских работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Согласно постановлению главного государственного санврача РК разрешена ревакцинация против КВИ медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше, которые подвержены высокому риску развития тяжелых проявлений коронавируса, с применением вакцины «Комирнати» (Pfizer).
В столичных поликлиниках уже приступили к ревакцинации данной категории граждан американской вакциной. Однако отметим, что к ревакцинации допускаются лишь те, у кого нет противопоказаний к получению прививки. Pfizer доступен только в медицинских учреждениях, получить его в пунктах вакцинации при торговых центрах невозможно.
Напомним, всего по городу для вакцинации и ревакцинации граждан развернут 31 прививочный пункт: 26 - в медицинских организациях, четырех – в торговых центрах и на железнодорожном вокзале «Нурлы жол».
На сегодня по городу ревакцинировано свыше 25 800 человек.
В связи с ухудшением эпидситуации в столице врачи вновь обращаются к гражданам и призывают, как можно скорее получить прививки против КВИ во избежание тяжелого течения заболевания или летальных исходов.
- Надземный пешеходный парк вместо LRT предлагает построить урбанист Аян Зикирин
- Дело об LRT: прокуратура предъявила обвинения по ряду статей Султанбекову и Ардану
- Количество заболевших коронавирусом резко выросло за сутки в Алматинской области
- Вопрос о платной вакцинации Pfizer не рассматривается - главный санврач Алматы
- Военные врачи США разрабатывают «супервакцину» от всех возможных вариантов коронавируса сразу
- Готовы ли школы Алматы к обучению онлайн
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана