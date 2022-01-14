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В столице приступили к ревакцинации пожилых людей препаратом Pfizer

14 Января 2022 15:12
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В столице приступили к ревакцинации пожилых людей препаратом Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане лица старше 60 лет в качестве повторной вакцины против коронавируса могут получить Pfizer. Также эта вакцина доступна для ревакцинации медицинских работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Согласно постановлению главного государственного санврача РК разрешена ревакцинация против КВИ медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше, которые подвержены высокому риску развития тяжелых проявлений коронавируса, с применением вакцины «Комирнати» (Pfizer).

В столичных поликлиниках уже приступили к ревакцинации данной категории граждан американской вакциной. Однако отметим, что к ревакцинации допускаются лишь те, у кого нет противопоказаний к получению прививки. Pfizer доступен только в медицинских учреждениях, получить его в пунктах вакцинации при торговых центрах невозможно.

Напомним, всего по городу для вакцинации и ревакцинации граждан развернут 31 прививочный пункт: 26 - в медицинских организациях, четырех – в торговых центрах и на железнодорожном вокзале «Нурлы жол».

На сегодня по городу ревакцинировано свыше 25 800 человек.

В связи с ухудшением эпидситуации в столице врачи вновь обращаются к гражданам и призывают, как можно скорее получить прививки против КВИ во избежание тяжелого течения заболевания или летальных исходов.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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