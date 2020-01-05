В столице принимаются заявления на назначение АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях максимального охвата населения адресной социальной помощью в Нур-Султане прием граждан проводится сразу в 6 пунктах, сообщает официальный сайт акимата.

Заявления горожан на назначение АСП принимаются в акиматах районов «Алматы», «Байқоңыр», «Есиль» и «Сарыарка», а также в центре занятости населения и центре института поддержки семьи «Жануя».

Прием граждан осуществляется в алфавитном порядке. Согласно новому формату, размер адресной социальной помощи, как и ранее, составляет разницу между среднедушевым доходом семьи и 70% от прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Прожиточный минимум на первый квартал текущего года составляет 34 654 тенге, черта бедности – 24 258 тенге.

Следует знать, что АСП будет назначаться с месяца обращения вне зависимости от дня подачи заявления. То есть, если заявление подано 20 января или в последний день месяца, то и выплата будет осуществлена в полном объеме за весь месяц.

Для назначения адресной социальной помощи необходимо подать заявление и предоставить удостоверение личности для идентификации. Также необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства не менее 6 месяцев.