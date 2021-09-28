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В столице презентована серия казахских комиксов «Ұлы дала аңыздары»

Автор:  
Серик Сабеков
28 Сентября 2021, 15:44
В столице презентована серия казахских комиксов «Ұлы дала аңыздары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд Нурсултана Назарбаева провел презентацию выпуска новых комиксов из серии «Ұлы дала аңыздары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В серию публикаций под названием «Ұлы дала аңыздары» вошли такие произведения устного народного творчества, как: «Еңлік-Кебек», «Естай-Қорлан», «Қозы Көрпеш –Баян сұлу», «Жұмбақтас», «Айша бибі», «Шайтанкөл», «Балқаш». В рамках презентации была представлена выставка художественных фотографий, сделанных по сюжетам этих комиксов.

«Проект реализуется в рамках задач, указанных в программной статье Елбасы «Ұлы даланың жеті қыры». В эту серию мы включили семь лиро-эпосов казахской степи. Наша цель - донести до подрастающего поколения наш казахский фольклор современными способами», - отметил директор Центра развития государственного языка при Фонде Нурсултана Назарбаева Азат Шауеев.

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Было отмечено, что комиксы опубликованы на трех языках. В будущем планируется выпуск серий по названием «Ұлы дала хандары» и «Ұлы даланың арулары».

Ранее директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева призвала творческую интеллигенцию Казахстана принять участие в развитии жанра комиксов.

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«Сегодня мы проводим работу по дальнейшему развитию государственного языка. Одним из основных направлений в работе Фонда Нурсултана Назарбаева является развитие государственного языка. Учредитель Фонда также особо отмечает эту работу. Мы провели большой анализ. Очень мало качественных продуктов для детей дошкольного, школьного возраста и подростков. Можно сказать, что практически нет современных сказок, мультипликации. Нет и книг, исторических проектов, фильмов, предназначенных для молодого поколения. Единственный канал Balapan пытается восполнить этот пробел. Но для его развития также нужна большая поддержка. Необходимы инвестиции наших состоятельных коллег. Поэтому мы взялись за такую тяжелую работу», - сказала Дарига Назарбаева.

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