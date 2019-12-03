В столице презентована книга турецкого профессора о Нурсултане Назарбаеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в честь Дня Первого Президента РК состоялось мероприятие «Выдающаяся личность тюркского мира», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организовано Международной тюркской академией совместно с Ассамблеей народа Казахстана.





«В истории есть моменты, когда у стран бывают периоды рассвета и упадка. Будущее любого государства напрямую зависит от его лидера. С этой стороны Казахстан - счастливое государство. После распада СССР бывшие союзные республики начали жить своей жизнью. В эти годы Нурсултану Назарбаеву было суждено возглавить государство, которое населяют представители 130 этносов. Елбасы смог в себе воплотить экономические, политические, культурологические качества», - отметил в своем выступлении первый заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев.





В ходе заседания состоялась презентация книги известного турецкого публициста, профессора Кюршада Зорлу о Нурсултане Назарбаеве «Назарбаев көшбасшылығы: Ұлы Даланың өрлеуі».









«Сегодняшнее время требует тесного сотрудничества и налаживание связей между Казахстаном и Турцией и сближения. В Турции с интересом смотрят на достижения вашей страны за столь короткое время. Мы с гордостью наблюдаем за тем, как ваша страна вступает в число самых развитых стан мира. После обретения независимости Казахстаном в Турции увеличилось число людей, говорящих на казахском языке. На сегодня Нурсултана Назарбаева знают хорошо в тюркском мире. Мы считаем развитие Казахстана – расцветом Великой степи», - сказал Кюршад Зорлу.









По словам автора, на издание книги потребовалось около 10 лет. Издание выпущено тиражом в пять тысяч экземпляров.

В мероприятии приняли участие президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, чрезвычайные и полномочные послы ряда иностранных государств, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, руководители ряда научных организаций и вузов.