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В столице презентовали книгу «Абай. Стихи и поэмы»

20 Февраля 2020 18:11
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В столице презентовали книгу «Абай. Стихи и поэмы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация книги Орынбая Жанайдарова «Абай. Стихи и поэмы» в рамках празднования 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 1989 году я перевел стихотворение Абая под названием «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», переписывая раз десять. Это нелегкая работа. Литература – тяжелый труд, а поэзия еще сложнее. Поэзия не принимает лень или халатность. Когда ты занимаешься переводом, ты должен вкладывать всю душу, относиться с любовью», - сказал автор книги Орынбай Жанайдаров.

В ходе презентации ученый Шакир Ибраев отметил особенность новой книги.

«Перевод произведений Абая на русский язык, при этом глубоко понимая суть, – особенное явление в культурной и духовной жизни. Перевести Абая пытались многие авторы, но они не могли передать на уровне тех произведений, которые писал сам Абай», - рассказал Шакир Ибраев.

«Орынбай Жанайдаров занялся переводом с особой подготовкой. Прежде чем перевести поэзию великого мыслителя, у него был опыт по переводу акынов XV-XVIII веков. А сам в течение года переводил только три-четыре стихотворения Абая, что показывает, как автор ответственно относится к нелегкой работе», - отметил он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Культура, Абай,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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