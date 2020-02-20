В столице презентовали книгу «Абай. Стихи и поэмы»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация книги Орынбая Жанайдарова «Абай. Стихи и поэмы» в рамках празднования 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 1989 году я перевел стихотворение Абая под названием «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», переписывая раз десять. Это нелегкая работа. Литература – тяжелый труд, а поэзия еще сложнее. Поэзия не принимает лень или халатность. Когда ты занимаешься переводом, ты должен вкладывать всю душу, относиться с любовью», - сказал автор книги Орынбай Жанайдаров.
В ходе презентации ученый Шакир Ибраев отметил особенность новой книги.
«Перевод произведений Абая на русский язык, при этом глубоко понимая суть, – особенное явление в культурной и духовной жизни. Перевести Абая пытались многие авторы, но они не могли передать на уровне тех произведений, которые писал сам Абай», - рассказал Шакир Ибраев.
«Орынбай Жанайдаров занялся переводом с особой подготовкой. Прежде чем перевести поэзию великого мыслителя, у него был опыт по переводу акынов XV-XVIII веков. А сам в течение года переводил только три-четыре стихотворения Абая, что показывает, как автор ответственно относится к нелегкой работе», - отметил он.
30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».
21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.
- Чемпионат Казахстана по охоте с ловчими птицами проходит в СКО
- Алтай Кульгинов провел прием граждан в партии «Nur Otan»
- Два пассажира пострадали в результате столкновения автобусов в Нур-Султане
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 февраля
- В столице поймали косулю, бегавшую по улицам
- Косуля бегает в районе Экспо-городка в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана