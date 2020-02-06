В столице презентовали книги, посвященные созидательным идеям и инициативам Нурсултана Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Библиотеке Елбасы состоялась презентация книг, посвященных созидательным идеям и инициативам Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые издания раскрывают многогранную политическую деятельность и уникальный опыт Нурсултана Абишевича Назарбаева по созданию и всестороннему укреплению государственности, объединению многонационального народа Казахстана, формированию стабильного, процветающего и духовного общества, развитию сотрудничества и партнерства с ведущими мировыми державами, а также его миротворческие идеи.

К примеру, книга «Нусултан Назарбаев: Стратегия лидерства» состоит из двух томов, ценное издание повествует о 30-летней государственной деятельности Елбасы, начиная с назначения первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, бесценном вкладе Нурсултана Назарбаева в экономико-политическое процветание Казахстана, его исторической роли в признании суверенного государства мировым сообществом.

Книга «Воспоминания современников Елбасы» является сборником воспоминаний соратников Нурсултана Назарбаева, которые поддерживали его в первые годы независимости, в период формирования новой модели государственности, работали вместе с Первым Президентом и были свидетелями достижений и успехов страны. Сборник состоит из трех книг.

Книга «Евразийские инициативы Н. А. Назарбаева: история, состояние и перспективы» - сборник, подготовленный в рамках реализации научной программы Библиотеки Елбасы, посвящен 25-летию идеи евразийской интеграции и 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.