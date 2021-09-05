В столице представители гражданского общества обсудили Послание Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялся онлайн-круглый стол по обсуждению Послания Главы государства с участием представителей гражданского общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии, прошедшем в столичном центре гражданских инициатив, приняли участие эксперты, представители неправительственных организаций, сотрудники государственных органов, а также политологи, социологи.

В ходе заседания было отмечено, что Послание Президента представляет собой продуманный и реалистичный комплекс экономических, социальных и политических мер, направленных на решение наиболее острых и неотложных проблем нашего общества. От их реализации зависит социально-экономическое благополучие всех граждан Казахстана, развитие страны, достижение стратегических целей развития государства.

«Среди вопросов, поставленных Главой государства в Послании, хотелось бы особо отметить формирование экосистемы на рынке труда. Фактически, некоммерческие организации часто работают с социально уязвимыми слоями населения. Прежде всего, мы создаем рабочие места, вносим вклад в борьбу с безработицей, обучаем их основам экономики, бизнес-планирования, социального предпринимательства. Еще одна важная часть Послания - политическая модернизация и защита прав человека. В настоящее время Казахстан подписал международные конвенции, разработана стратегия улучшения качества жизни людей с инвалидностью. Также мы работаем по совершенствованию региональной политики, связанной с дальнейшим совершенствованием прозрачности бюджетного механизма. Это лишь малая часть наших планов, которые будут реализованы в ближайшее время», - сказала руководитель Центра гражданских инициатив города Нур-Султан Махаббат Еспенова.

Кроме того, на круглом столе представители неправительственных организаций и гражданского общества подробно остановились на социальных вопросах, озвученных в Послании Президента, и обсудили пути их реализации.

Руководитель Управления внутренней политики акимата города Нур-Султан Даурен Бабамуратов отметил, что сегодня неправительственные организации стали движущей силой, которая разъясняет основные моменты государственной политики, и остановился на ряде вопросов, озвученных в Послании.

«Основные обсуждаемые вопросы - это увеличение минимальной заработной платы. С 42 500 тенге она выросла до 60 тысяч тенге. Рост минимальной заработной платы будет способствовать индексации заработной платы, стипендий, пенсий, а также улучшению благосостояния всех казахстанцев. Вместе с тем вопросы экологии, строительства школ. В начале учебного года в Нур-Султане открыли 8 школ. Поставлена задача до конца этого года ввести в эксплуатацию еще 7 школ. Таким образом, в 2021 году в городе будет построено 15 новых крупных школ. Это вопрос качества школ. Это обеспечение школьников дополнительными занятиями спортом в школах. Все это есть в Послании», - отметил Даурен Бабамуратов.

Представители гражданского общества подчеркнули, что одним из ключевых направлений, озвученных в Послании, является подготовка кадров, и пришли к мнению, что Послание Главы государства отвечает требованиям времени и ожиданиям общества.

«Президент неоднократно в своем Послании озвучивал кадровый вопрос. Нужно выполнять работу профессионально, в срок и с большой ответственностью ради совершенствования жизни народа. Мы присоединяемся к этому и поддерживаем», - сказала председатель Фонда культуры и развития «Улагат» Камажан Жумакасова.

В ходе мероприятия представители гражданского общества выразили мнение, что поддержка детей из социально уязвимых семей, талантливой молодежи и молодых ученых станет вспомогательной, важной и системной составляющей социальной политики государства.

Стоит отметить, что мероприятие проводилось с соблюдением всех карантинных норм и требований.