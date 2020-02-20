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В столице поймали косулю, бегавшую по улицам
20 Февраля 2020 14:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Косулю, бегавшую по улицам столицы, поймали. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Сакен Дилдахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Друзья! Косулю поймали. Сейчас специалисты проверят состояние животного и решим вопрос с выпуском в естественную среду обитания», - написал Сакен Дилдахмет на своей страничке в Facebook
Ранее сообщалось, что в столице по улице Ұлы дала бегает косуля.
фото:
Сакен Дилдахмет
Ключевые слова: Нур-Султан,
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