В столице появится туристский квартал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство в столице многофункционального туристского района обсудили аким столицы Алтай Кульгинов и председатель совета директоров компании «Ellington Properties Development LLC» Джозеф Томас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Встреча прошла на площадке Международного финансового центра «Астана», компания зарегистрирована в МФЦА.



На совещании по дальнейшему развитию столицы Глава государства отметил важность привлечения частных инвестиций. Таким образом, планируется, что на территории района будут расположены досуговые и развлекательные центры, которые будут работать в любой сезон года, объекты туризма, гостиницы – появится своего рода туристский квартал.

Сумма привлекаемых инвестиций составит более 1 млрд долларов. Срок реализации - в течение 5-6 лет.



Компания работает на рынке 5 лет и является одной из ведущих в сфере недвижимости в г.Дубай (ОАЭ), имеет большой опыт в реализации подобных проектов.







