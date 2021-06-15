В столице появился мурал Шакена Айманова в образе Алдара Косе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане появился новый мурал Шакена Айманова, где он изображен в образе Алдара Косе. Также изображение содержит множество отсылок и пасхалок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Картина является стоп-кадром из фильма «Безбородый обманщик». Роль Алдара Косе сыграл основатель казахского кино Ш. Айманов.

Если внимательно присмотреться на картину, можно увидеть красный занавес, который подчёркивает мир искусства, творчества и театра, за которой идёт реальная жизнь, в образе степи.

Мурал находится по адресу ул. Ж. Омарова, 64, в центре между бульваром «Театральный» и пешеходной улицей «DEMALYS PROMENADE».

Автор работы: художник-современник Асхат Ахмедьяров.