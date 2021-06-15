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    18:41, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    В столице появился мурал Шакена Айманова в образе Алдара Косе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане появился новый мурал Шакена Айманова, где он изображен в образе Алдара Косе. Также изображение содержит множество отсылок и пасхалок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Картина является стоп-кадром из фильма «Безбородый обманщик». Роль Алдара Косе сыграл основатель казахского кино Ш. Айманов.

    Если внимательно присмотреться на картину, можно увидеть красный занавес, который подчёркивает мир искусства, творчества и театра, за которой идёт реальная жизнь, в образе степи.

    Мурал находится по адресу ул. Ж. Омарова, 64, в центре между бульваром «Театральный» и пешеходной улицей «DEMALYS PROMENADE».

    Автор работы: художник-современник Асхат Ахмедьяров.


    Теги:
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