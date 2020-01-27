В столице похолодает до минус 30 градусов к концу месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления краткосрочных прогнозов погоды «Казгидромета» Алуа Саханова рассказала, какой будет погода в конце января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшие сутки 29-30 января ожидается приход северо-западного антициклона, с которым мы ожидаем похолодание и прекращение осадков. Температура воздуха станет похожей на январскую, ночью на севере, востоке и в центре составит минус 20-30 градусов», - сказала Алуа Саханова на пресс-конференции в СЦК.

Но такое понижение температуры, по ее словам, будет кратковременным.

«Атлантический циклон уже готовится выйти на европейскую территорию России. И связанное с ним тепло начнет поступать на наши западные регионы», - отметила спикер.

Она также сообщила, что с начала января в Нур-Султане выпало 49 миллиметров осадков при норме 16 миллиметров за месяц. Практически это составляет трехмесячную норму.

«В северной половине Казахстана количество выпавшего снега составляет 2-3 месячные нормы. В северной части республики наблюдался снег, местами сильный, до 6-11 миллиметров, сильная метель с видимостью 50-500 метров, усиливался ветер до 29 метров в секунду, и на метеостанциях Ерейментау и Степногорск порывы достигали до 31-34 метров в секунду. В Нур-Султане днем 26 и ночью 27 января выпало 6 миллиметров снега, наблюдалась метель с видимостью 50-500 метров, порывы достигали до 24 метров в секунду», - заключила метеоролог.