В столице подвели итоги всех мейкатонов ТОМ: Kazakhstan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во Дворце мира и согласия и на территории Назарбаев университета в столице состоялось заключительное мероприятие PostTOM, где подвели итоги всех этапов мейкатонов. Участники впервые презентовали свои технологические прототипы, созданные для облегчения жизни людям с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мейкатон проводится в несколько этапов. На первом этапе собираются люди с ограниченными возможностями, которые рассказывают о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в быту. Ребята инженеры, айтишники, реабилитологи в свою очередь помогают им через применение своего опыта и реализацию своих проектов на площадке университетов. За один день они решают, что им делать в дальнейшем. Затем через месяц они собираются на три дня (72 часа) реализовать то, что они задумали месяц назад. Организаторы готовят площадку, материалы для реализации проектов участников. За три дня представляют прототип. Если команды готовы и в дальнейшем реализовать свой прототип до продукта, то все собираются на площадке мероприятия PostTOM. Оно направлено на то, чтобы показать, какого прогресса достигли команды. Сегодня мы презентуем результаты проектов за прошлые два года. Наша основная цель – призвать стейкхолдеров в лице госорганов, вузов, больниц и реабилитационных центров рассказать о тех проблемах, которые волнуют людей с ограниченными возможностями», - отметила организатор мероприятия, вице-президент ОЮЛ «Ассоциация друзей Тель-Авивского университета в РК» Сания Арапова.

Каждая команда состояла из 4-5 человек. Один из них – человек с ограниченными возможностями, который рассказывал о своей проблематике. Команда в свою очередь должна была ее решить.

«Мы разработали универсальное устройство для автоматизации инвалидных колясок. Наше устройство подсоединяется к любой инвалидной коляске. Этой коляской можно управлять через мобильное приложение. Есть микроконтроллер USB, который раздает Wi-Fi, телефон подключается к Wi-Fi и управляет коляской с помощью приложения. После того, как вы скачаете приложение, на экране высветится пульт управления. Нажимая на кнопки, вы можете управлять коляской без проводов. Это не наше собственное приложение, на базе существующего приложения мы создали свое приложение RemoteXY», - рассказали о своем приложении выпускники физико-технического лицея №73 города Нур-Султана Алихан Рахметов и Амиржан Дулатов.

Свой проект также представил Павел Ивачев – интерн НАО «Карагандинский медицинский университет».

«Началось все с 2017 года, когда я стал участником «Мейкатона». Меня пригласили возглавить команду. Формат предполагает, чтобы у каждой команды была своя задача. Наш нид-ноуер (человек с ограниченными возможностями) сказала, что ей трудно подниматься на третий этаж. Так мы создали проект - мобильно-лестничный подъемник для людей с ограниченными возможностями. Сначала нужно включить питание, имеется аккумулятор. На подъемник заезжает коляска, ассистент человека с ограниченными возможностями управляет устройством. Оно может выдержать до 100 кг «, - рассказал о работе своего проекта Павел Ивачев.

Отметим, мероприятие организовали Молодежный ресурсный центр «Астана жастары», ОЮЛ «Ассоциация друзей Тель-Авивского университета» и Назарбаев Университет.