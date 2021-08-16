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В столице подвели итоги конкурса «Еңбек жолы»

16 Августа 2021 22:00
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В столице подвели итоги конкурса «Еңбек жолы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стали известны результаты конкурса «Еңбек жолы», посвященного празднованию Дня труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Конкурс «Еңбек жолы» проводится в целях обеспечения эффективной реализации программной статьи Главы государства «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу всеобщего труда», сохранения преемственности поколений.

Решением конкурсной комиссии под председательством заместителя акима столицы Нурлана Солтамбекова лучшей трудовой династией признана семья Абеновых. Общий трудовой стаж династии в отрасли железнодорожного транспорта составляет 240 лет. Второе место заняла семья Бурлиновых, которые в общей сложности отработали на стальной магистрали 108 лет.

Замкнули тройку призеров специалисты строительной отрасли – семья Майхановых, общий трудовой стаж которых составляет 38 лет. Столько же отработали в сфере водопроводно-канализационного хозяйства члены династии Ташмаганбетовых, которые также заняли третье место.

В номинации «Лучший молодой работник производства» победителем стал врач общей практики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 9» акимата города Нур-Султан Сабырхан Шергазин. Второе место присудили воспитателю ГККП «Детский сад № 81 «Асемгуль» акимата города Нур-Султан Жулдыз Рыспаевой. Бронзовым призером конкурса стал учитель информатики КГУ «Комплекс – Детский сад – начальная школа №33» Мурат Мадибаев.

В третьей номинации конкурса «Еңбек жолы», которая называется «Лучший наставник работающей молодежи», выиграла Рая Касмаганбет - педагог-исследователь по предмету «Экономика» КГП на ПХВ «Школа – лицей №15», на втором месте - начальник участка №4 службы эксплуатации тепловых сетей АО «Астана - Теплотранзит» Рауль Афризонов, на третьем – Жупархан Слатова, учитель английского языка ГККП «Гуманитарный колледж» акимата города Нур-Султан».


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#Нур-Султан   #Акимат   #Минтруда РК   #Общество  
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