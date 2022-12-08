В столице подросток «заминировал» школу

8 Декабря 2022, 13:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице подросток «заминировал» школу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга соц сетей выявлен пост о том, что в одной из школ по улице Толе би будет теракт. На место прибыли сотрудники полиции.

В ходе проверки здания школы взрывное устройство не обнаружено. Мероприятие проводилось без эвакуации, угроза снята.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП города Астаны установлен звонивший. Им оказался 13-летний ученик этой школы. Подросток пояснил, что таким образом хотел пошутить, чтобы отменили учебу.

В присутствии родителей и инспекторов ювенальной полиции с ним проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов впредь. В отношении законных представителей будут приняты меры административного характера.

