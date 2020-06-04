В столице по вине пешеходов произошло 29 ДТП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит оперативно - профилактическое мероприятие «Внимание - пешеход!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

Еженедельно по четвергам на дорогах города полицейские выявляют пешеходов-нарушителей.

С начала 2020 года по вине пешеходов произошло 29 ДТП, где погибло 6 человек и 24 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Одна из причин многих аварий - недисциплинированность пешеходов, т.е. переход дороги в неположенном месте, выход на проезжую часть, переход дороги в наушниках либо в капюшонах.

За 5 месяцев 2020 года сотрудниками ДП города Нур-Султан по ст.615 КРКоАП «Нарушений правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» выявлено 4300 административных правонарушений.