В столице по проспекту Туран снизят скоростной режим до 60 км/ч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Туран, на участке от улиц Сыганак до Керей Жанибек хандар принято решение о снижении скоростного режима с 80 до 60 км/ч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

Фиксация нарушений скоростного режима начнется с 10 июня текущего года. Ранее на указанном участке была введена выделенная полоса для общественного транспорта «Bus line» в обоих направлениях.

На сегодняшний день ежедневно 65-70% населения столицы пользуются услугами общественного транспорта, в связи с чем, акиматом города Нур-Султана внедряются выделенные полосы для движения городского общественного транспорта.

Отдельные полосы для общественного транспорта широко используются и транспортными средствами специальных служб.

Вместе с тем, ранее введена выделенная полоса на участке дороги Шоссе Каркаралы до ул. Сыганак по пр. Кабанбай батыра и на вышеуказанных участках дорог производится фиксация нарушений ПДД РК с помощью АПК СЕРГЕК.

ДП города просит жителей и гостей столицы быть предельно внимательными и осуществлять движение, руководствуясь требованиями ПДД Республики Казахстан.

По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности, Вы можете обратиться в колл-центр управления административной полиции ДП г. Нур-Султана, по телефонам: 53-27-74, 69-75-75, 71-69-77, whats upp 8-708-382-13-76.