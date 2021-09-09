НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице планируют внедрить дополнительные полосы Bus Lane на дорогах. Об этом сообщила руководитель службы по связям с общественностью компании City Transportation Systems Науат Азанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В следующем 2022 году также будут проводится мероприятия по модернизации работы общественного транспорта: будут запущены новые маршруты, увеличено количество автобусов на линии, внедрены дополнительные полосы Bus Lane», - отметила Науат Азанбаева.

В компании также попросили граждан для удобства передвижения заранее планировать маршруты поездок.

«Также, хотелось бы отметить, что все автобусные маршруты отображаются и отслеживаются в различных приложениях таких как: 2GIS, Яндекс и Senim. Просим жителей заранее планировать маршрут ваших поездок», - добавила Науат Азанбаева.

Ранее сообщалось, сколько новых городских маршрутов общественного транспорта запустили в столице в текущем году.

«Для улучшения сервиса пассажирских перевозок в 2021 году были запущены 4 новых городских маршрута № 26, 30, 45, 69», - уточнила Науат Азанбаева.