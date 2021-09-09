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    11:36, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В столице планируют внедрить дополнительные полосы Bus Lane

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице планируют внедрить дополнительные полосы Bus Lane на дорогах. Об этом сообщила руководитель службы по связям с общественностью компании City Transportation Systems Науат Азанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В следующем 2022 году также будут проводится мероприятия по модернизации работы общественного транспорта: будут запущены новые маршруты, увеличено количество автобусов на линии, внедрены дополнительные полосы Bus Lane», - отметила Науат Азанбаева.

    В компании также попросили граждан для удобства передвижения заранее планировать маршруты поездок.

    «Также, хотелось бы отметить, что все автобусные маршруты отображаются и отслеживаются в различных приложениях таких как: 2GIS, Яндекс и Senim. Просим жителей заранее планировать маршрут ваших поездок», - добавила Науат Азанбаева.

    Ранее сообщалось, сколько новых городских маршрутов общественного транспорта запустили в столице в текущем году.

    «Для улучшения сервиса пассажирских перевозок в 2021 году были запущены 4 новых городских маршрута № 26, 30, 45, 69», - уточнила Науат Азанбаева.

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