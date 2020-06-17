В столице перекрыли улицу Окжетпес

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане улица Окжетпес частично перекрыта до 10 июля. Автомобилистам рекомендовано заранее планировать маршрут, передает официальный сайт столичного акимата.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по улице Окжетпес на участке от улицы К. Байсеитовой до улицы Коктал, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 17 июня по 10 июля планируется частичное перекрытие движения на данном участке.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», – отмечается в сообщении.

