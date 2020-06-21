В столице перекрыли улицу Бейбитшилик
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице улица Бейбитшилик частично перекрыта до 5 июля. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут во избежание пробок, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.
«В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Бейбитшилик на участке от улицы Есенберлина до проспекта Богенбай батыра», – говорится в сообщении городского управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В этой связи с 21 июня по 5 июля планируется частичное перекрытие движения на данном участке. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – отмечается в сообщении.
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