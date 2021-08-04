В столице перед пешеходными переходами появились красные шумовые полосы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках профилактического мероприятия «Безопасное лето», Департаментом полиции совместно с акиматом столицы обустраиваются шумовые полосы красного цвета перед пешеходными переходами, с увеличением расстояния между полосами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Данная разметка не только создаёт шумовой эффект, но и позволяет сконцентрировать внимание водителей.

Сначала года указанные шумовые полосы обустроены на 7 участках улиц города и в настоящее время продолжается их применение на других участках.

Все это делается для безопасности граждан.

«Обеспечение безопасности дорожного движения является главным приоритетом в сохранении жизни и здоровья наших граждан.

Принимаемые меры позволят сократить количество опасных участков дорог и предотвратить дорожно-транспортные происшествия», - отметил руководитель столичного Департамента полиции генерал-майор Ержан Саденов.

Кроме того, по словам полицейских большой популярностью пользуются искусственные дорожные неровности, о которых постоянно поступают просьбы от населения.

В настоящее время в столице обустроены более 1000 погонных метров искусственных дорожных неровностей, которые установлены в основном на малых и внутриквартальных проездах.

По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности, Вы можете обратиться в колл-центр Управления административной полиции ДП г.Нур-Султана, по телефонам: 53-27-74, 69-75-75, 71-69-77, Whats Аpp 8-708-382-13-76.