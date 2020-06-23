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В столице ожидаются гроза и шторм

23 Июня 2020 22:00
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В столице ожидаются гроза и шторм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О грозе и шторме предупредили синоптики в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«В г. Нур-Султан 24 июня ночью ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %», - говорится в сообщении.

В настоящий момент в столице уже наблюдается порывистый ветер.


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#Нур-Султан   #Погода  
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