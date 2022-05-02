В столице отпраздновали День единства народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в стране отмечают День единства народа Казахстана. В честь этого светлого праздника единения и межэтнического согласия в Нур-Султане прошли различные мероприятия, большинство из которых организованы на открытых площадках, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы могли присоединиться и окунуться в праздничную атмосферу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

На четырех площадках прошли концертные программы с участием творческих коллективов и артистов города. Концерты можно было посмотреть на площади перед ЭКСПО, Demalys Promenade и в Студенческом парке, а также в амфитеатре Столичного центрального парка.

«Сегодня в парке Студенческий в честь Дня единства народа Казахстана мы, артисты Государственного театра танца «Наз», представили гостям концертную программу и продемонстрировали свое творчество. Выражаем благодарность акимату города за такую возможность. Концерт проводился в целях поддержки дружбы и единения нашего многонационального народа, чтобы показать искусство и культуру всех этносов, проживающих в Казахстане», - сказал артист Государственного театра танца «Наз» Султан Болатбекулы.

Гости приходили на концерт целыми семьями, присоединялись даже те, кто просто шел мимо.

«Мы живем недалеко от ЭКСПО, вышли с детьми погулять во дворе, но услышали, что идет концерт, решили посмотреть. Сегодня даже погода празднует День единства, так тепло. Наконец можно выйти на улицу и вместе с другими жителями города насладиться творчеством наших артистов, приобщиться к культуре других этносов», - поделилась впечатлениями жительница столицы Роза Бодеева.

«Спасибо организаторам за то, что подарили нам такой концерт. Люди вокруг радуются празднику, веселятся, знакомятся. Все проходит в такой доброй дружной атмосфере, чего нам всем так не хватало. Мы подтанцовывали вместе с артистами, интересно было как взрослым, так и детям. Всех казахстанцев поздравляю с праздником. Пусть над нашей страной всегда будет чистое мирное небо, желаю счастья и благополучия каждой семье», - сказала астанчанка Алена Карпова.

На площадке около ЭКСПО было организовано спортивно-массовое мероприятие. Горожане смогли принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта, в том числе по асык ату, армрестлингу, перетягиванию каната и поднятию гири. Самые отличившиеся получили от организаторов памятные подарки.

«Хочу поздравить всех с замечательным праздником – Днем единства народа Казахстана. Очень приятно, что в такой праздничный день организован концерт народного оркестра, в репертуаре которого звучат произведения композиторов разных стран, шедевры мировой музыки. Спасибо организаторам», – сказала гостья праздника Светлана Шинкарук.

Фото: Акимат города Нур-Султан