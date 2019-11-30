В столице отметили 20-летие международной школы «Мирас»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице отметили 20-летие международной школы «Мирас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сегодня празднуем 20-летие школы «Мирас». 20 лет назад на этом месте был пустырь. Я до сих пор все помню. В феврале 1999 года при начале строительства нашей школы было очень холодно. Вместе с морозом дул сильный ветер. Тогда мая мама накрыла меня своим платком, чтобы меня не продуло, а отец дал мне в руки инструмент и цемент, и сказал: «Первый камень мы заложили, теперь дальнейшее строительство и развитие школы я поручаю тебе». Я очень рада тому яркому событию и поддержке моих родителей. 20 лет назад произошли большие изменения в независимом Казахстане, мы находились в самом начале пути развития. С тех пор наш фонд образования поставил перед собой ряд задач и сумел их реализовать. Мы на базе нашей школы смогли изучить самый передовой зарубежный и отечественный опыт и создать свою образовательную программу. За эти годы международную школы «Мирас» окончило не одно поколение нашей молодежи», - отметила директор Фонда образования Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева.





В рамках торжественного мероприятия была организована выставка STEM проектов и творческих работ учеников и студентов.

«Первый кирпич строительства нашей школы был заложен Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Динарой Кулибаевой в 1999 году. В августе того же года школа была сдана в эксплуатацию. С открытием школы перед нами стояла задача по освоению международного опыта. Мы, в свою очередь, проводя исследовательскую работу, создали свою программу обучения. В самом начале у нас был 41 ученик, на сегодня в нашей школе получают знания 400 учеников. «Мирас» - первая в Казахстане школа, удостоившаяся международного класса», - отметила директор школы Елена Хамитова.





По ее словам, на сегодня 62 выпускника этого учебного заведения получают образование в 12 ведущих вузах мира.















